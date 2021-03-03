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Yaramazlara biraz batar!

Berberoğlu’nun da aralarında bulunduğu sekiz vekilin fezlekesi TBMM başkanlığında

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun da bulunduğu sekiz milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığına sunuldu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Berberoğlu’nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

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HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir.

Feleknas Uca’nın üç dosyası bulunuyor.

23 Şubat’ta da milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 fezleke Meclis’e yollanmıştı.

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