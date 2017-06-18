Berberoğlu’nun cezasını AKP’nin ‘önde gelen kurucu ismi’ de ağır buldu

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na verilen ceza AKP’nin ‘önde gelen kurucu ismi’ de ağır buldu.

Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan suçla bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar bugünkü köşesinde ‘AK Parti’nin önde gelen kurucu ismi’nin evrensel gazetecilik kurallarını anımsatarak şöyle dediğini yazdı: “Can Dündar, neden ‘Dosyayı solcu bir milletvekilinden aldım’ gibi bir tarif yaptı ki? Haberinin kaynağını açıklamayabilirdi.

Munlar, söz konusu ismin şu sözlerle ‘cezanın çok ağır olduğuna katıldığını’ da aktardı: “MİT TIR’ları da olsa bir haberin dosyasını servis etmek, müebbetle yargılanmayı gerektirecek olay değildir.”

Berberoğlu için önce müebbet istenmiş, ceza 25 yıl hapse indirilmişti.

Dündar, ‘Tutuklandık’ isimli kitabında MİT TIR’larına ait görüntüleri kendisine 27 Mayıs 2015’te solcu bir vekilin getirdiğini yazmış, bunun üzerine telefon kayıtlarını incelemeye alan İstanbul başsavcılığı Dündar’ın o gün Berberoğlu’yla görüştüğünü saptamıştı.