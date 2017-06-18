Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Berberoğlu’nun cezasını AKP’nin ‘önde gelen kurucu ismi’ de ağır buldu


 

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na verilen ceza AKP’nin ‘önde gelen kurucu ismi’ de ağır buldu.

Berberoğlu. (Fotoğraf: Reuters)

Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan suçla bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar bugünkü köşesinde ‘AK Parti’nin önde gelen kurucu ismi’nin evrensel gazetecilik kurallarını anımsatarak şöyle dediğini yazdı: “Can Dündar, neden ‘Dosyayı solcu bir milletvekilinden aldım’ gibi bir tarif yaptı ki? Haberinin kaynağını açıklamayabilirdi.

Munlar, söz konusu ismin şu sözlerle ‘cezanın çok ağır olduğuna katıldığını’ da aktardı: “MİT TIR’ları da olsa bir haberin dosyasını servis etmek, müebbetle yargılanmayı gerektirecek olay değildir.”

Berberoğlu için önce müebbet istenmiş, ceza 25 yıl hapse indirilmişti.

Dündar,  ‘Tutuklandık’ isimli kitabında MİT TIR’larına ait görüntüleri kendisine 27 Mayıs 2015’te solcu bir vekilin getirdiğini yazmış, bunun üzerine telefon kayıtlarını incelemeye alan İstanbul başsavcılığı Dündar’ın o gün Berberoğlu’yla görüştüğünü saptamıştı.

Mahkeme görmezden geldi: Berberoğlu, aynı gün başka gazetecilerle de görüşmüş

Berberoğlu’ndan mesaj: Adalet, demokrasi gelene kadar burada yatmaya hazırım

Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR’ları davasında neler olmuştu…

Mahkeme, Berberoğlu’nu kaçar diye tutuklamış

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis verilen CHP’li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı

SON HABERLER

500 askerin hastanelik olduğu Manisa’da yemek şirketinden 19 kişi gözaltında

  Manisa’da 500 askerin hastanelik olduğu zehirlenme vakasının ardından kışlaya yemek veren şirketin 19 çalışanı gözaltına alındı. 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün da yaklaşık 500 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmış, 300’ü hastanelere 200’ü de revire kaldırılmıştı. Manisa valisi, “Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne göre daha […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...