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Berberoğlu’nun avukatından tutuklamaya itiraz


 

MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatı kararlara itiraz etti.

Berberoğlu… Fotoğraf: Reuters

Berberoğlu, ‘devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme’ ve ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından yargılanıyordu. Bu suçlamalarla hakkında fezleke hazırlanan CHP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

CHP’li vekil için ilk suçlamadan mahkeme önce müebbet cezası vermiş, ardından ‘failin geleceği üzerindeki olası etkileri’ni gözeterek indirim takdiri kullandı ve cezayı 25 yıla indirmişti. Berberoğlu’nun üst mahkemenin kararı beklenmeden tutuklanmasının gerekçesi olarak ‘kaçma ihtimalinin olması’ gösterilmişti.

Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, tutuklamaya itirazda bulunarak müvekkilinin tahliyesini talep etti. Ergün, Berberoğlu’na verilen 25 yıllık hapis cezasına da itiraz ederek temyiz dilekçesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne sundu.

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MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatı tutuklamaya itiraz etti. 

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