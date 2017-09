Berberoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu: İçime sindiremiyorum

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu kaldığı Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

‘İçimize sindiremiyoruz’

Ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Berberoğlu’nun moralinin yerinde olduğunu aktatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Üzüldüğüm nokta şu; hiçbir suçu olmayan bir kişinin adaletsiz bir şekilde hapse konulmasını emin olun sindiremiyorum. Enis bey bir demokrasi mücadelesi yapıyor. Enis bey seçilmiş bir milletvekili. Seçilen bir milletvekilinin hapise atılması milli iradenin hapise atılması demektir. Milletvekillerinin tutuklanmasını içimize sindiremiyor, bir demokrasi ayıbı olarak görüyoruz.”

‘Yargı talimatla karar veriyorsa o ülkede adalet yoktur’

Yargı bağımsızlığının kişinin can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayan CHP lideri şöyle konuştu: “Eğer yargı bir ülkede tarafsız ve bağımsız değilse, yargı belli makamlardan aldığı talimatla karar veriyorsa o ülkede adalet yoktur o ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin teminatı bağımsız adalettir, yargıdır. Geldiğimiz nokta maalesef farklı bir tabloyu Türkiye’nin önüne koymuş durumda. Buradan ülkeyi yönetenlere seslenelim; yargının bağımsızlığı üzerine biz ne kadar titiz davranıyor, söylemlerimizi dile getiriyorsak aynı duyarlılığı toplumun her kesiminin özellikle ülkeyi yönetenlerin de dikkate alması gerekir.”