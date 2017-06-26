Berberoğlu’nu ‘casusluktan’ tutuklayan mahkeme, Aydınlık’ın haberini ‘anlamamış’

MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutuklayan mahkeme, aynı haberi daha önce yayınlayan Aydınlık’ın haberinin ‘içeriğinin ne olduğunu ilk bakışta anlaşılmadığı’nı öne sürdü.

Berberoğlu, MİT TIR’ları belgelerini o dönem Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Can Dündar’a verdiği iddiasıyla ‘casusluk’ suçundan 25 yıl hapse çarptırılmıştı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, Berberoğlu’nu 25 yıla mahkum edip tutuklayan 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında Cumhuriyet’te yayınlanan MİT TIR’ları haberlerinin veriliş şeklini eleştirdi.

Aydınlık savunması: İfşa değildi

Kararda, Cumhuriyet’ten aylar önce MİT TIR’ları görüntülerini ilk yayınlayan Aydınlık gazetesinin haberine de değinen mahkeme, ‘İşte TIR’daki Cephane’ başlığıyla sunulan haberin yanında ‘top mermileri olduğu iddia edilen bir adet fotoğrafın bulunduğunu’, başka bir bilgi ya da belge olmaması nedeniyle tek kare fotoğrafın sırrın ifşası anlamına gelmediğini savundu.

Mahkeme haberde TIR’ların kilitli havan, roket başlıkları ve çeşitli cins ve miktarda mühimmat taşıdığı, bunların tıbbi malzeme altına gizlendiği yazılmasına rağmen bunlara önem vermedi ve haber içeriğinin rivayeten öteye gitmediğini ileri sürdü.

‘Hukuki’ dil

Mahkeme, MİT TIR’ları belgelerini Can Dündar’a vermekle suçlanan Berberoğlu’nun bu belgeleri ‘bir şekilde temin ettiği’ni yazdı. Herhangi bir delile yer vermeyen mahkemenin hukukilikten uzaklaştığı görüldü. Oysaki Berberoğlu’nun avukatlarının MİT TIR’ları videolarıyla ilgili davadaki sanıklarla bir teması olup olmadığının tespit edilmesi için yaptığı başvuru mahkemece reddedilmişti.

AKP’yi savunmaya girişti

Mahkeme, Berberoğlu’nun CHP milletvekilliğine aday olmasına da değinirken, adeta AKP yanlısı bir dil de kullandı.

Gerekçeli kararda şu ifadeler dikkat çekti: “Berberoğlu’nun görüntüleri vermesindeki amacın Can Dündar tarafından gazetesinde yayınlanarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidarda bulunan AK Parti hükumetini ‘MİT TIR’larıyla Suriye’deki terör örgütlerine silah yardımı yapılıyor’ şeklindeki algı operasyonu ile kamuoyu nezdinde yıpratmak, cezai soruşturmalara maruz bırakmak, ulusal ve uluslararası alanda özellikle Cumhurbaşkanının savaş suçlusu olarak yargılanmasının önünü açmak, buna ortam sağlamaya çalışmaktır.”