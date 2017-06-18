Berberoğlu’ndan ‘yürüyüş’e selam: Medya özgürleşmeden özgür olamam

CHP’nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ne selam gönderdi: “Medya özgür olmadan ben ne içeride ne dışarıda özgür olamam.”

Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan suçla bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Maltepe Cezaevi’ndeki Berberoğlu’nu ziyaretinin ardından CHP’li vekilin mesajını okudu: “Sevgili adalet savaşçıları; ilk andan itibaren bu meseleyi bir medya özgürlüğü davası olarak gördüm. Dolayısıyla ülkemizde medya özgür olmadan ben ne içeride ne dışarıda özgür olamam. Bu yüzden adalet yürüyüşüne en içten duygularla destek veriyor, size güç ve başarı dileklerimi iletiyorum.”

Berberoğlu’nun moralinin çok iyi olduğunu söyleyen Tanal, “Eninde sonunda ülkemizde adaletin tecelli olacağına inanıyor. Bu davanın hukuki karar olmadığını siyasi bir karar olduğunu ve bu şekilde bir suç işlemediğini kendisine iftira atıldığını söylüyor. ‘Bu bir kumpastır’ diyor” dedi.