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Yaramazlara biraz batar!

Berberoğlu’ndan ‘Yeniden yargılamaya gerek yok’ kararına itiraz

Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu, 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ‘Yeniden yargılamaya gerek yok’ kararına itiraz için 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Berberoğlu, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası almış ve milletvekilliği düşürülmüştü.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetmişti. Karardan sonra Berberoğlu’nun bu doğrultuda yeniden yargılanması gündeme gelmişti.

Ancak İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararına direnerek Berberoğlu’nun yeniden yargılanması talebini reddetmişti.

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