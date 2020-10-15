Berberoğlu’ndan ‘Yeniden yargılamaya gerek yok’ kararına itiraz

Demokrasi ve insan hakları araştırma vakfı Freedom House’un raporuna göre ‘dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, koronavirüs krizini dijital gözetimi genişletmek ve vatandaşları hakkında daha fazla veri toplamak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.’ Bu hükümetlere Türkiye de dahil.