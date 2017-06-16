Berberoğlu’ndan mesaj: Adalet, demokrasi gelene kadar burada yatmaya hazırım

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, avukatları aracılığıyla Maltepe Cezaevi’nden gönderdiği mesajda, “Türkiye’ye adalet, demokrasi gelene kadar burada yatmaya hazırım” dedi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Berberoğlu, CHP’nin tutuklanan ilk milletvekili.

‘Bu karara sadece darbeciler sevinmiştir’

Berberoğlu’nun ilk ziyaretçisi CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin oldu. Tekin şunları söyledi: “Bugün, sayın milletvekilimiz burada tutuklu değil, siyasi bir kararla esir alınmıştır. Türkiye özellikle dış politikada çok sıcak günler yaşarken, içerde sözde darbeyle mücadele ederken aynı zamanda ana muhalefetin milletvekillerinin tutuklanması herhalde sadece darbecilerin işine gelir. Bu karar sadece ve sadece darbeciler sevinmiştir.”

‘Milletvekillerinin tamamı tutuksuz yargılanmalı’

Tutuklanmanın sadece Berberoğlu’nun sorunu olmadığını belirten Tekin, “Şu anda Türkiye’de haksız bir şekilde yüzlerce gazetecinin, bilim insanlarının ve milletvekillerinin tutuklu olmasını kabul etmek mümkün değildir. Milletvekillerinin tamamının tutuklanmadan yargılanmasını sağlayacak bir yönteme geçilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Tekin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a da seslendi: “Kabul edersiniz ki, geçmiş tarihimizde baktığımızda meclis başkanı aynı zamanda 550 milletvekilinin de başkanıdır. Yani siz iktidar milletvekili olabilirsiniz ama anayasamızda açık ve net, seçildikten sonra 550 tane milletvekilinin başkanısınız. Bu kadar tutuklu milletvekili varken sayın başkanın bu konuda bir çaba sarf etmemesi son derece düşündürücüdür.”

Tekin, Kahraman’dan tutuklu vekillerle ilgili çaba beklediklerini söyledi.

‘Hiçbir çekincem, üzüntüm yok’

Avukat Yiğit Acar ise Berberoğlu’nun mesajını iletti.

Berberoğlu’nun öncelikle basın mensuplarına teşekkür ettiğini belirten Acar şöyle devam etti: “Günlerdir burada bekleyen, nöbet değişimi yapan CHP örgütüne teşekkür etti. Ankara’dan yola çıkan ve bugün İzmir’den yola çıkıp İstanbul’a yürüyecek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etti. Bu çabaların sırf kendisi için olmadığından emin. Ve diyor ki, ‘Türkiye’ye adalet gelene kadar, demokrasi gelene kadar ben burada yatmaya hazırım. Hiçbir çekincem, hiçbir üzüntüm yok. Biz vatan görevi için buradayız.’ Tüm mesajı budur.”