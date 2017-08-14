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Berberoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Benden itirafçı çıkmaz

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Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Hiçbir halde benden suçlu, iftiracı ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz.”

Berberoğlu (ortada) Fotoğraf: Reuters

Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine konulmuştu. Başta Erdoğan olmak üzere AKP kanadı CHP’li vekil üzerinden parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor.

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Son olarak cumhurbaşkanı “Eğer yakında, bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha!” derken, “İçeriden değişik haberler alıyoruz” iddiasında bulunmuştu. Erdoğan, Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığın takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürmüştü.

‘İtirafçı çıkmaz’

CHP’li vekil, avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan’ın sözlerine şu yanıtı verdi: “Haksız ve hukuksuz mahkeme kararıyla iki aydır bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Görüştüğüm kişiler, beni ziyarete gelen 50 kadar CHP’li milletvekiliyle avukatlarımdan ibarettir. Bu görüşmelerin tamamında neler konuşulduğu kendilerine sorulabilir. Ama hepsinde hukuki durumumu anlattığımı, adaletten umudumu kesmediğimi söylediğimi hatırlıyorum. Rivayet kipiyle aktarılan hususlarda yanılma veya yanıltma yoksa kötü niyet vardır. Son olarak şunu söylemeliyim ki, adaletin tecelli etmesi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir. Ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz. Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.” 

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