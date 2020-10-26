Berberoğlu’ndan AYM’ye başvuru

Eski CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına uymamasının hak ihlaline neden olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’, ‘hak arama hürriyeti’, ‘siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma’ ve ‘mahkemeye erişim’ haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye yeniden başvuruda bulundu.

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Avukat Murat Ergün, Berberoğlu’nun Anayasa’dan ve Uluslarası Sözleşmelerden kaynaklanan haklarının ihlal edildiğini savundu.

‘Ülkenin çıkarları için başvuru’

İstanbul 14’üncü ve 15’inci ağır ceza mahkemelerinden çıkacak kararları beklediklerini ve bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapmadıklarını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

“Maalesef her iki mahkeme de ‘Hangimiz daha çok hukuka aykırı karar verebiliriz’ noktasında yarıştılar ve ipi birlikte göğüslediler. Biz bugün 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararından önce sadece Enis Berberoğlu için bu mücadeleyi veriyorken, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın uygulanabilir olması açısından, normlar hiyerarşisinde en üstte bulunan Anayasa’nın bütün kurumlarca değer verilen ve uygulanabilen bir noktaya gelmesi açısından, bütün ülkenin çıkarları noktasında bu başvuruyu yaptık.”

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İvedilikle başvuru talebinde bulunduklarını anlatan Murat Ergün, geçen her günün hatta her saatin, milletvekili olarak Meclis’te yasama görevinde olması gereken kişi ile o kişiyi seçenlerin yani milli iradenin gasbı anlamına geldiğini iddia etti.

‘Dinamit’ benzetmesi

Ergün, şunları kaydetti: “Bütün hukuk devletlerinde, hukukun üstünlüğüne değer veren devletlerde, milleti ve devleti bir arada tutan harç Anayasad’ır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti fertlerini bir arada tutan harçtır. Yerel mahkemeler tarafından verilen kararlar, bu harca konulmuş dinamitlerdir. Çünkü eğer Anayasamız yoksa biz bir arada huzur içinde birlikte uyumla yaşayan bir millet ve çalışan bir devlet olmaktan çıkacağız. Bugün yapılmak istenen o olmasa bile sonuç itibarıyla yapılan budur.”

Ne olmuştu?

Durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası alması üzerine Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu, salgın önlemleri kapsamında tahliye edilmişti.

AYM Genel Kurulu, 17 Eylül’de, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Ancak İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim’de, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti. 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi da CHP’li siyasetçiye başka mahkemeyi adres göstermişti.