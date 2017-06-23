Berberoğlu’na bir günlük izin: Kayınpederinin cenazesine katılacak

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na kayınpederinin cenazesine katılması için izin verildi.
Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre kayınpederi Murat Aydın hayatını kaybedince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne UYAP üzerinden dilekçe gönderen avukatlar, Berberoğlu’nun cenazeye katılabilmesi için mahkemeden izin istedi.
Dilekçeyi inceleyen mahkeme, Berberoğlu’nun cenazeye katılması için 24 Haziran 2017 günü saat 18.00’a kadar izin verdi.
Mahkeme gerekçesinde ‘cenaze işlemlerinin İstanbul ili Sarıyer ilçesinde yapılacağı gözetilerek’ ifadesini kullandı.
Berberoğlu’nun bu geceyi evinde geçirmesi bekleniyor.
Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.