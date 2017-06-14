Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası üzerine CHP olağanüstü toplandı

MİT TIR’ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması üzerine CHP olağanüstü toplandı.

Berberoğlu, ‘devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etmek’ ve ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’le suçlanmıştı.

Mahkeme kararının hemen ardından CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Çağrı üzerine Meclis’te bulunan CHP’li vekille de Grup Başkan Vekili Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine merkez yürütme kurulu da (MYK) olağanüstü toplandı.