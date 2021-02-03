Berberoğlu kararına tepki: Meclis başkanından AYM’ye ‘siyasi bildiri’ eleştirisi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’li Enis Berberoğlu’yla ilgili kararında yer alan ifadeleri ‘siyasi bildiri’ ve ‘yetki aşımı’ diye değerlendirdi.

Fotoğraf: DHA

AYM, MİT TIR’ları davasında yargılanıp ceza alan Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlal kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine bir kez daha hak ihlali kararı vermişti.

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AYM’nin bugün açıklanan gerekçeli kararında ise “Hukuk devleti bir retorikten ibaret değildir” ifadesi yer alırken, ‘AYM kararlarının yerine getirilmesinin Meclis’in de görevi olduğu’ kaydedilmişti.

CNN Türk canlı yayınına katılan Şentop, hukuki bölümlerine katıldığı kararın doğruluğu ve yanlışlığının ayrı bir tartışma konusu olduğunu ifade etti.

Şentop, AYM’nin verdiği ihlal kararına yerel mahkemenin uyması gerektiğini bir kez daha tekrarladı.

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“Fakat AYM kararında bir de ‘siyasi bildiri’ diyebileceğimiz bir bölüm var” diyen Meclis başkanı, AYM’nin kararında diğer kurumları işaret ettiğini kaydetti.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şüphesiz ki herkes görevini bilir. Ama AYM’nin iki yetkisi var. Bir; ihlalin tespiti, ikincisi; nasıl giderileceğinin söylenmesi. Ama bundan hareketle kalkıp da bütün kamu kurumlarının Anayasa ve hukuk kurallarına uyması konusunda, bu mahkemeyi ikaz etmesi veya ne gerekirse yapması gibi bir hüküm… Burada AYM tabiri caizse bir çağrı yapıyor. Bu AYM’nin görev ve yetkileri arasında yok. TBMM’ye bir nasihatte bulunması AYM’nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararın siyasi bildiriye dönüştüren kısmıdır bu.”

Meclis başkanının açıklamalarından satır başları şöyle:

AİHM tepkisi

* (AİHM’in Demirtaş kararı) Sanki Avrupalı bir siyasetçinin çağrısı gibi, mahkemeye talimat veren bir karar var. Daha vahim bir husus daha var kararda. Dava açılan ama henüz dosyası tamamlanmamış ve mahkemenin karar aşamasına gelmediği bir konuyla ilgili de karar veriyor mahkeme.

Boğaziçi eylemleri

* Profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu görüyoruz. Nitekim Kadıköy’de gördük. Gözaltına alınanların önemli bir kısmı öğrenci değil. Dün akşamki olaylar rektör atamasını bahane ederek genişletmenin çekirdeği olduğunu görüyorum.

* Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayların rektörle alakası olmadığını düşünüyorum, Türkiye’de sokaklara yaymak istiyorlar. Bunlara destek verenler karşılarında hukuk, yargıyı ve güvenlik güçlerini görecek.

* Siyasi Partiler Kanunu’nu yeniden ele almak hatta yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir.

Anayasa değişikliği

* Yeni anayasa, yepyeni, tamamen şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan bir anayasa anlamına gelmiyor. Birçok konuda yerleşik hükümler var, değişmeyecek hükümler var, uzun süredir yürürlükte olduğu için benimsenmiş, yerleşmiş hükümler var. Önemli olan anayasanın paradigması, halk tarafından seçilmiş bir Meclis tarafından yapılması. Usulüne göre seçilmiş bir Meclis tarafından yapılması.

* Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis’teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır.