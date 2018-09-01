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Yaramazlara biraz batar!

Berberoğlu ilk tercihini kazandı: Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi

CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu, üniversite sınav sonuçlarına göre Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi’ne yerleşti.

Fotoğraf: Reuters

Sınava giren 234 bin 657 öğrencinin yalnızca 37 bin 87’si bir lisans programına yerleşti. Bu oran altı öğrenciden birinin lisans programına yerleştiğini ortaya koydu.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, cezaevinde sınava girenBerberoğlu, ilk tercihi olan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü kazandı. Gençlerin hakkını almamak için devlet üniversitelerini tercih etmeyen Berberoğlu, vakıf üniversitelerini yazdı.

Koç, Bilgi ve MEF üniversitelerinden sekiz tercih yapan Berberoğlu, ilk tercihine yerleşti. Berberoğlu’nun okul kaydı önümüzdeki hafta ailesi tarafından yapılacak.

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24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha milletvekili seçilen ve dokunulmazlık hakkı kazanan Berberoğlu, ‘tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ ve ‘milletvekili görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.

Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmişti. Berberoğlu da tepki olarak savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı almıştı. Berberoğlu “Her ağaç tek başına ve ayakta ölür” demişti. Berberoğlu, düzenli kullandığı ilaçlarını da bırakmıştı.

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