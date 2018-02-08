Berberoğlu için imza kampanyası başlatıldı: Tüm masumlar için siz de oy verin

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için internette imza kampanyası başlatıldı.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 14 Haziran’da tutuklanmış, Maltepe Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Berberoğlu’nun avukatları cezanın bozulması için istinaf mahkemesine 18 Temmuz’da başvurmuştu. Mahkeme de hapis cezasını bozmuştu. Yerel mahkemenin kararı uygulamamasının ardından dosya istinaf mahkemesine devredilmişti. İstinaf mahkemesiyse Berberoğlu için tutuklu yargılama kararı vermişti.

Berberoğlu için “Hak hukuk adalet için tüm masumlar için siz de oy verin” denerek Change.org’da imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın çağrı metninde şöyle dendi:

“CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 9 aydır gerekçesiz ve hukuksuz olarak cezaevinde tutulmaktadır.

Evrensel hukuka, ceza yargılaması kurallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu’nun mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır.

Hakkında hiçbir delil olmadan mahkum edilen, mahkumiyeti bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen, yargılandığı 15 ayda 15 ayrı hakim karşısına çıkarılan Berberoğlu nezdinde Türk yargısı itibarı ve halkımızın hukuki güvenlik hakkı da zedelenmektedir.

Yüzbinlerce kişinin oyunu alarak parlamenter seçilen Berberoğlu’nun, Milletvekili sıfatıyla asli görev yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılması ve özgürlüğüne kavuşması en büyük arzumuzdur.

BERBEROĞLU’NA ÖZGÜRLÜK.

Hemen, şimdi.”