Berberoğlu: Demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu

Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, “Bu karar bana sürpriz olmadı, bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP genel merkezinde konuşan Berberoğlu şu ifadeleri kullandı: “Malumunuz TBMM’de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak için teslim olacağım. Bu karar bana sürpriz olmadı çünkü benim çıktığım günden bu yana Türkiye’de demokrasi koşullarında bir düzelme olmadı. Bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu.”

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‘Yasamanın da yürütmenin emrine girdiği belli oldu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’se, cumhurbaşkanlığı yardımcılığından Meclis’e yazı gelmesi sonrası üç milletvekilliğinin düşürüldüğüne dikkat çekip, “Atanmış seçilmişe talimat verdi. Yargının olduğu gibi, yasamanın da yürütmenin emrine girdiği belli oldu” dedi.

CHP’li Muharrem İnce de, twitterdan şu ifadeleri paylaştı: “Milletin seçtiği temsilcilerinin saray talimatıyla ve AKP yargısı eliyle haksız, hukuksuz bir şekilde Milletvekilliklerinin düşürülmesi millet iradesine, demokrasiye açıkça darbedir. Ne yaparlarsa yapsınlar Demokrasi için mücadele edenler kazanacak.”