Berberoğlu: 1304’üncü fezlekeyi 1’inci sıraya almak sadece hukukla izah edilemez

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 95 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde yüzlerce fezleke bulunduğunu belirterek, “Benim fezlekem 1304’üncü. 1304’üncü sıradaki fezlekeyi birinci sıraya almak, sadece hukukla izah edilmesi mümkün olmayan bir şey” dedi.

Fotoğraf: AA

Berberoğlu, geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında verdiği ‘yeniden yargılama ve infazın durdurulması’ kararıyla ilgili başkanlık tezkeresinin okunmasıyla yeniden kazandığı milletvekili vasfının ardından CHP’nin TBMM grup toplantısına katıldı.

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Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berberoğlu, meselenin kendisinin bu hukuk mücadelesinde belli bir noktaya gelmesi olmadığını vurguladı.

“Bu aslında herkesin, bu topraklar üzerinde adalet için verdiği, beni sevenler, sevmeyenler, nefret edenler, yaptığım her şeyi onaylayanlar, yani tamamının verdiği bir hukuki mücadelenin bir noktaya gelmesidir” diyen Berberoğlu kendisinin sadece bir dava dosyası adı olduğunu söyledi.

Beş yıl önce bir ‘hukuk komedisi, rezaleti başladığını’ belirten CHP’li vekil, bunları söylerken utandığını çünkü ülkenin gündeminin bambaşka olduğunu, esnafın siftah etmeden kepenk kapattığını, insanların pandemiden kırıldığını ifade etti.

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‘MİT TIR’larını ben mi durdurdum’

Meclis’te vekilliğinin onaylanması anlamına gelen karar okunurken bu davanın adına ‘MİT TIR’ları davası’ dendiğini söyleyen Berberoğlu, “Elinizi vicdanınıza koyun. MİT TIR’larını ben mi durdurdum, TIR’ları durduran savcı, hakim, jandarmayı, askerleri ben mi atadım? Ne utanmazlıktır” dedi.

Kendisine isnat edilen suçun bir haberle ilgili olduğunu anımsatan Berberoğlu, “Bir gazetede çıkmış olan Anayasa Mahkemesi tarafından ben hüküm giymeden bir yıl önce haber olduğu teyit edilen, bu nedenle hapse atılmış gazetecilerin o kararla serbest bırakıldığı bir haberdir” dedi.

’24 yargıç yargıladı; var mı böyle dünya rekoru’

14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kendisine müebbet hapis cezası verdikten üç ay sonra açılan başka bir davada takipsizlik verdiğini anlatan Berberoğlu şöyle devam etti: “Müebbet-takipsizlik; orantısızlığa bakın. Mesele bir siyasi hukuk rezaletidir. 24 ayrı yargıç tarafından yargılandım, var mı bildiğimiz böyle bir dünya rekoru. Bu yargıçlar lehime karar verdikçe cezalandırıldılar.”

‘Heyet, hukuken ve usul açısından zayıf’

Fezlekesini Meclis’e gönderen mahkeme heyetinin hukuken ve usul açısından fevkalade zayıf olduğunu belirten Berberoğlu şunları söyledi: “Benim yeniden yargılama sonucunda alabileceğim maksimum ceza beş yıl 10 aydır. 14. Ağır Ceza Mahkemesi fezlekesinde müebbet isteniyor. Şimdi bu mahkeme dört gün süreyle benim kararımı geciktirdi. Bu arada fezleke düzenledi. Milletvekili olmayan bir kişiye fezleke düzenlendi. Dört ay sonra durduk yerde benim Anayasa Mahkemesi’nin 2. ihlal kararını uygulayarak hiçbir gerekçe göstermeden dört ayımı çalmış bir vaziyette benim hakkımda fezleke düzenliyor.

‘Sehpa kurup asacaklar mı’

Bundan da zerre kadar korkmuyorum. Ben bu mahkemeleri, hapishaneyi, milletvekilliğimin düştüğünü de gördüm. Ne yapacaklar, şu Meclis’in önüne sehpa kurup asacaklar mı beni, ne yapabilirler? Ben unutulmak istiyorum artık. Bu ülkeye yapabileceğim, bu yaşta bu kadar.”

CHP’li vekil, bir gazetecinin, “Anayasa Mahkemesi, siyaset yapma hakkınızın engellendiğine karar verdi. O karara rağmen yeni bir fezlekeyle milletvekilliğinizin düşürülmesi ihlal olmayacak mı” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hayır. Kanunen orada hiçbir sorun yok. Meclis bu sefer doğru bir şekilde milletvekilliğimi düşürecek, eğer o yolda giderse. Yani karma komisyondan geçecek, genel kurulda oylanacak. Benim dokunulmazlığım sadece bu dava için. Benim bu davada yeniden yargılanmam için bu dosyada dokunulmazlığım kalkıyor. Bu kanuni kısmı.

‘Siyasi ayağı var’

Siyasi kısma dönersek şu anda bildiğim kadarıyla 95 milletvekilinin 1303 tane Meclis’te fezlekesi var. ‘Neden benimki’ diye sormayacağım. Çünkü nedeni belli soruları sormuyorum. ‘Kim istemiş’ diye de sormayacağım. Meclis’ten çıkacak oylama konusunda da yorum yapmayacağım. O konuda da sürpriz olacağını zannetmiyorum. Benim fezlekem 1304. 1304’üncü sıradaki fezlekeyi birinci sıraya almak, sadece hukuk ile izah edilmesi mümkün olmayan bir şey. Hukuken bir itirazım yok. Ama bu işin bir siyasi ayağı var.”

Berberoğlu, grup toplantı salonuna milletvekillerinin alıkşları eşliğinde Kılıçdaroğlu’yla birlikte girdi.