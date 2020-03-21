Berberler odası da ‘tavsiye kararı’ aldı: Bir hafta dükkanı kapatın

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, corona virüsü önlemleri kapsamında berberlerin kapatılması yönünde tavsiye kararı alındığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan Akyüz, İstanbul’da 7 bin civarında erkek berberinin bulunduğunu belirterek mesleklerinin ‘insana çok yakın temas halinde’ yapıldığını ifade etti.

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Berberler ve ailelerinde de tedirginlik olduğunu aktaran oda başkanı, büyük salonların kapatılmaya başladığını dile getirdi.

‘Kılına kadar alıyoruz’

Kimsenin dükkanını kapatmaya zorlanamayacağını söyleyen Akyüz, şöyle devam etti: “Hakikaten büyük tehlike ve tedirginlik oluşturuyor bizim mesleğimiz. Burun kılına kadar alıyoruz. Yaklaşmadan, dokunmadan temas etmeden bu işleri yapmanız mümkün değil.”

Oda tarafından berber ve kuaförlerin cep telefonlarına “22 Mart Pazar- 30 Mart Pazartesi arasında işyerlerinizin geçici süreyle kapatılması uygun görülmüştür” mesajı gönderildi.