Berber ve kuaförler 51 gün sonra açıldı: ‘İlk Çağ insanları gibi olmuştuk’

Corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında 21 Mart’tan beri kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları bugün yeniden açıldı. İşletmeciler işlerinin yoğun olduğunu söylüyor.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde dükkanlarını açan işletme sahipleri maske ve koruyucu eldiven takarak müşterilerini ağırladı. Bazı işletme sahipleri ise kuaför dükkanlarına gelen müşterilerinin kapıda cihazla ateşini ölçtü.

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İşletme sahiplerinden Gökhan Sevim, “Randevulu sisteme geçtik. Aynı anda dört müşteriyi salona alıyoruz. Kendi programımız var, misafirlerimize link atıyoruz. Oradan istedikleri gün ve saati seçerek randevu oluşturuyorlar” dedi.

Bir başka kuaför işletmecisi Yeşim Köşeli hijyene dikkat ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Tek kullanımlık ürünleri tercih ediyoruz. Kişiye özel kullanıyoruz. En fazla iki müşteri salonda bulunduruyoruz. Corona virüsüyle mücadelede görev yapan ve Beylikdüzü’nde oturan sağlık çalışanlarımıza yüzde 50 indirim ile hizmet vereceğiz, onları salonumuza bekliyoruz”.

Randevu sistemiyle hizmet alan müşterilerden Leyla İskender, “Çok özledik, çok bakımsız kaldık. Açıldığına seviniyoruz” dedi.

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Beyoğlu, Kasımpaşa’da berber dükkanını açan Erdinç Doruk müşterileri gelmeden işyerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı. Yaklaşık 1.5 ay sonra ilk müşterisini alan berber hafta boyunca yoğunluk olacağını söyledi. Doruk ayrıca dükkanında dört koltuğun olduğunu fakat birer koltuğun boş bırakılarak iki kişi çalışacağını belirtti.

Konya’dan berber Ali Yıldız, ‘’51 gündür kapalıydık. Mesleğimizi yapmayı özlemişiz. Bütün hazırlıklarımızı yapıp işyerimizi steril hale getirdik. Müşterilerimizden çok fazla talep var” dedi.

Müşterilerden Mustafa Eren ise kendisini güvende hissettiğini belirtip şunları söyledi: “İlk Çağ insanları gibi olduk. Uzun zamandır tıraş olamıyorduk. Bugün kendimize bakım yapacağız. Ortam steril bir şekilde hazırlanmış”.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında saat 21.00’e kadar hizmet verilecek.