Berber kapanınca halk ‘çözüm’ü buldu: Açık havada tıraş!

Corona virüsü nedeniyle berberlerin kapatılmasının ardından tıraş olmak isteyen vatandaşlar farklı yollara başvurmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, salgın nedeniyle 21 Mart’ta berber ve kuaförlerin geçici süreliğine kapatıldığını bildirmişti. Tıraş olmak isteyen bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen evine berber çağırırken, bazıları da internetten tıraş makinesi sipariş etmişti.

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Ancak iki İstanbullunun tıraş olmak için seçtiği yol bir hayli ilginç. Kadıköy ilçesindeki Sahrayıcedit Mahallesi’nde yaşayan bir kişi tarafından çekilen görüntüde iki vatandaş yer alıyor.

Boş arazideki ikiliden biri yarı çıplak vaziyette otururken, diğeri de elinde makasla arkadaşını tıraş ediyor. Bu sırada ikilinin yakından geçen insanları da umursamaması dikkat çekiyor. İkilinin, sosyal mesafe kuralına da uymadığı görülüyor.