Berber kalfasını vurup kaçan zanlı yüz tanıma sistemiyle bulundu: Bine yakın fotoğraf tarandı

Adana’da, berber kalfasını çalıştığı iş yerinde tabancayla vurarak kaçan zanlıyı polis, yüz tanıma sisteminden belirledi. Zanlı da cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen kişi de yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan 44 yaşındaki Aytekin Kiyga’nın, önceki gün öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

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Ekip, bölgedeki güvenlik kameralarınca görüntülenen firari, zanlının kimliğini tespit etmek için yüz tanıma sistemini kullandı.

Farklı açılardan elde edilen görüntüler sistemde tarandı. Farklı suçlara karışmış kişilere ait yaklaşık bin fotoğraf karesi arasından zanlının ‘uyuşturucu’, ‘hırsızlık’, ‘tehdit’ ve ‘yaralama’ gibi olaylardan emniyette 21 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki G. T. olduğunu saptadı.

Ekip, saldırının ardından olay yerinden kaçarken Suriye uyruklu bir kişinin motosikletini gasp ettiği bilgisine ulaştığı şüpheliyi, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde sokakta yakaladı.

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Zanlı G.T., ifadesinde, M.T adlı şahsın, Aytekin Kiyga’dan alacağı bulunduğunu ancak tahsil edemediğini, gözdağı vermesi için ayaklarından yaralamasını istediğini iddia etti.

Keşif yapmak için tıraş olmuş

Bir gün önce bölgede keşif yapmak için tıraş olduğu ve sonrasında Kiyga’yla birlikte çay içip sohbet ettiği belirlenen G.T.’nin ifadesinde, ayrıca, panikleyip maktule bilinçsizce ateş açtığını söylediği belirtildi.

Ekip, zanlının ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu gerekçesiyle M.T’nin peşine düştü. Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda otomobille seyir halinde olduğunu saptayan ekipler, bölgeye giderek araştırma başlattı. Şüphelinin içinde olduğu aracı yolda görüp ‘Dur’ ihtarında bulundu. İkazlara uymayıp kaçan M.T., bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin desteğiyle aracın önü kesilerek yakalandı.

Tuzak kurulduğunu iddia etti

M. T ise ifadesinde, olayla ilgisinin bulunmadığını ve kendisine tuzak kurulmak istendiğini savundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, Adana Adli Tıp Birimin’de ayrı ayrı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden G.T. tutuklandı, azmettirici olduğu iddia edilen M. T. hakkında ise ev hapsi cezası verildi.