‘Berbat’ karikatürü nedeniyle yayıncısının kapattığı Gırgır’a resen soruşturma

Tepki çeken bir karikatür nedeniyle yayıncısının kapatma kararı aldığı mizah dergisi Gırgır hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece başsavcılığının yazılı açıklamasında, karikatürist ve yayıncılar hakkındaki soruşturmanın ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak’ suçundan açıldığı ifade edildi.
Açıklamada, karikatürün derginin yedinci sayısının 10’uncu sayfasında ‘Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır’ başlığıyla yayınlandığı belirtilerek ‘hakaret’ içerikli olduğu iddia edildi.
Kapatılma kararı alınmıştı
Musa peygamberle ilgili bir hikayenin yer aldığı karikatür, dün akşam sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.
Dergi, twitter hesabından özür dilemişti: “Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu ‘berbat’ karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz.”
Dergiyi bir süredir ücretsiz ek olarak veren Sözcü gazetesi, yayıncı şirketin dergiyi kapatma kararı aldığını duyurmuş, suç duyurusunda bulunulacağını bildirmişti.