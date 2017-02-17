‘Berbat’ karikatürü nedeniyle yayıncısının kapattığı Gırgır’a resen soruşturma

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa karayolu tünellerinin inşaatı için Maçka Parkı’nın bir bölümünden geçecek olan tünel projesinin imar planları değiştirildi. Tünel girişi Maçka Parkı’ndan başka bir noktaya alındı ancak ağaçlar yine de sökülecek.