‘Berbat’ karikatürü nedeniyle kapanan Gırgır’ın çizerine hapis istemi

Tepki çeken bir karikatürü nedeniyle kapatılan mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin için dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

Musa peygamberle ilgili bir hikayenin yer aldığı karikatür, sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Dergi, Twitter hesabından özür dilemişti: “Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu ‘berbat’karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz.”

Dergiyi bir süredir ücretsiz ek olarak veren Sözcü gazetesi, yayıncı şirketin dergiyi kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Gırgır hakkında resen soruşturma başlatılmış, ‘Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır’ başlığıyla yayınlanan karikatürün ‘hakaret’ içerikli olduğu iddia edilmişti.

Zorla getirme kararı

AA’nın aktardığına göre, davanın bugünkü duruşmasına ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’la suçlanan sanık Seyfi Şahin katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Ali Emre Bukağılı’nın avukatı Emine Pınar Işılar, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, “Semavi dinlerin tamamına yapılan hakaret kamu barışını bozacak niteliktedir. İddia konusu karikatürlerle ilgili medyada yoğun bir tartışma yaşanmıştır” dedi.

Hakim, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Seyfi Şahin hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianamede ne yer aldı?

Küçükçekmece başsavclığınca hazırlanan iddianamede, Şahin’in Gırgır’ın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, 15-21 Şubat tarihli derginin 10’uncu sayfasında “Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır” başlıklı karikatürde ‘Hz. Musa’ya hakaret edildiği’, bu şekilde ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunun işlendiği’ iddiasıyla Hukuk ve Değişim Derneği’nin de aralarında bulundu 29 kişi ve kurumun suç duyurusunda bulunduğu anlatıldı.

Şahin’in savunmasına da iddianamede yer verildi: “Gırgır isimli karikatür dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü ve karikatüristliğini yapmıştım. Söz konusu karikatürü ben çizdim. Maksadım herhangi bir dinin peygamberini aşağılamak veya küçük düşürmek değildi. Zaten buna benzer birçok karikatür bizim karikatür dünyasında çizilip yayınlamıştır.”

‘Kamu barışının bozulması için elverişli ortam’

İddianamede şöyle dendi: “Çoğunluğu Müslüman olan ve aynı zamanda Musevi vatandaşların da yaşadığı ülkemizde, söz konusu karikatürün yayımlanmasının sonuçlarının öngörülememesi mümkün değildir. Bu aşamada karikatürün yayımlanmasında herhangi bir kamu yararı bulunmadığı gibi düşünce özgürlüğü kapsamında da değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu karikatürün yayınlanmasından sonra, kamu barışının bozulması için elverişli bir ortam meydana getirilmiştir.”