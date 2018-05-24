‘Berbat’ karikatürü nedeniyle kapanan Gırgır’ın çizerine bir yıl 15 gün hapis

Tepki çeken bir karikatürü nedeniyle kapatılan mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Musa peygamberle ilgili bir hikayenin yer aldığı karikatür, sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Reklam

Dergi, Twitter hesabından özür dilemişti: “Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu ‘berbat’karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz.”

Dergiyi bir süredir ücretsiz ek olarak veren Sözcü gazetesi, yayıncı şirketin dergiyi kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Gırgır hakkında resen soruşturma başlatılmış, ‘Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır’ başlığıyla yayınlanan karikatürün ‘hakaret’ içerikli olduğu iddia edilmişti.

Reklam

Karikatürün çizeri Seyfi Şahin için dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

‘Kamu barışı bozuldu’

AA’nın haberine göre, Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seyfi Şahin ve avukatı ile müşteki Ali Emre Bukağılı katıldı.

Bukağılı, dergide yayımlanan karikatürde aleni olarak ‘sövme’ olduğunu, bunun üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştuğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmaların tehdit boyutuna vardığını, gelen tepkiler nedeniyle derginin kapatıldığını, sanığın işine son verildiğini anlatan Bukağılı, “Kamu barışı bozulmuştur. Sanık hakkında derdest diğer davada Facebook üzerinden benzer nitelikte iddialar mevcuttur. Pişman olmayan sanığın cezalandırılmasına karar verilsin” dedi.

‘Gazetenin yayın çizgisinden kaynaklı’

Sanık Seyfi Şahin, esas hakkındaki savunmasında, ‘derginin tirajı itibarıyla kapanmak üzere olduğunu’, karikatür yayımlandıktan sonra Musevi cemaatinden özür dilediğini, cemaatin, İsrail’de buna benzer ve daha ağır karikatürlerin yayımlandığını kendisine söylediğini anlattı.

Tepkilerin mensubu olduğu gazetenin yayın çizgisinden kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden Şahin, “Sosyal medyadaki tepkiler, sanal ve yönlendirmeye açıktır. Karikatür yayımlandıktan sonra şahsıma yönelik çok sayıda tehdit olmuştur. Bir dönem sokağa çıkamadım. Ailem bundan etkilenmiştir. Bilinçli olarak çizilmiş bir karikatür değildir, hakaret kastım yoktur” diye konuştu.

Sanık avukatı ise karikatürde geçen ve toplumda genellikle ‘kafa şişirme’ ifadesi olarak kullanılan kelimelerin hakaret içermediğini belirtti: “İddia konusu karikatürde de bilimsel olmayan bir hadisenin ağır eleştirisi söz konusudur. Karikatür sanatçısı olan müvekkil, bu olayı ağır bir şekilde eleştirmiştir.”

Şahin, son sözünde, “Eğer bir yanlış varsa bilinçli yapılmış bir yanlış değildir” dedi.

Ertelenmedi

Dosyayı karar bağlayan mahkeme, sanığın üzerine atılı ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçunu sabit görerek, karikatürde hakaret olarak kabul edilen sözlerin ağırlığı, suçun işlenmesindeki diğer özellikler, sanığın kastı ve amacı, suçun işlendiği zaman ve yeri göz önüne alarak, sanığı 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemini basın ve yayın yoluyla gerçekleştirmiş olması nedeniyle cezayı yarı oranında artırarak 15 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, duruşmaları takip eden sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi ve yargılama sürecindeki davranışlarından dolayı cezada indirim yaparak, sonuçta bir yıl 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, ‘sanığın sabıkalı geçmişi ve aynı suçtan derdest davanın bulunması, kişilik özellikleri, cezanın bireyselleştirilmesi ve ıslahı kapsamında sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmaması’ gerekçeleriyle cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.