Berat ve Serhat Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı davaya ret

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) üyesi olan Pelin Ünker ile dönemin Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç’e Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan, ‘Berat ve Serhat Albayrak’ın Malta’daki off-shore hesapları’yla ilgili ‘Paradise Papers’ yazı dizisi hakkında Çalık Holding’in açtığı tazminat davası reddedildi.

Albayrak kardeşler dava kapsamında 10 bin lira tazminat istiyordu.

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İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ünker ve Erinç’in avukatı Abbas Yalçın ve Çalık Holding avukatı Tuğçe Karakaya katıldı.

Hakim, Ünker’in aynı haberler nedeniyle yargılandığı İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın dosyaya ulaştığını belirterek tazminat talebini reddetti.

Ne olmuştu?

Ünker, Almanya’da yayın yapan Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen Paradise Papers belgelerini dünya çapında diğer medya kurumları ile eş zamanlı, 6 Kasım 2017’den başlayarak altı gün boyunca Cumhuriyet gazetesinde yayımladı.

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Belgeler, dünyanın dört bir yanında çok sayıda politikacı ve iş insanının off-shore bağlantılarını ortaya koyuyordu.

Bu kişiler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı dönemin Maliye ve Hazine bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak da vardı.

Vergiden kaçınmak için Malta’da kurulan off-shore şirketler Berat ve Serhat Albayrak’ın Çalık Holding’de yönetici olduğu dönemde açılmıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından internet sitesi linklerine erişim engellenmiş, tazminat davası da açılmıştı.

Haberle ilgili Ünker hakkında ceza davası da açılmıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Mart 2019’da sonuçlanan davada hâkim Nursel Bedir düşme kararı vermişti.