Berat Albayrak’tan ‘swap’ açıklaması: Yeni dönemde çok daha etkin olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni dönemde, Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsa başkanları ile sektör meclisi başkanlarının da aralarında bulunduğu 450’ye yakın katılımcıyla telekonferans yoluyla bir araya geldi.

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Albayrak, corona virüsü sürecinde verilen destek tutarının 252 milyar lira olduğunu, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşan destek yapıldığını söyledi.

Albayrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Özellikle 2020’nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak.

Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz.

Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz.

Yerli üretimi ve yerli üretimin dünyayla rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz.