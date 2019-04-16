Berat Albayrak: Seçim tekrarı yatırımcıyı etkilemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul seçimlerinin ABD ziyareti sırasında gündeme gelmediğini söyleyerek “İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı” diye konuştu.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul seçiminin tekrarlanması halinde bunun yatırımı etkilemeyeceğini savunan maliye bakanı, “Kaybederse vermeyecek deniyor. Ankara’yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor. Vermediler mi” ifadelerini kullandı.

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ABD’nin demir-çelik ürünlerine uyguladığı ek vergiler ile Halk Bankası konularının ele alındığını söyleyen Albayrak, ziyaretini ‘bugüne kadarki en başarılısı’ olarak değerlendirdi.

‘Tüm paydaşların mutlu olacağı bir kıdem formülü üreteceğiz’

Yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlıklarından biri olan ‘kıdem tazminatı’ tasarısına da değinen Albayrak, şunları söyledi: “Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak.”

Bakan Albayrak, yıl sonu enflasyonun da yüzde 15.9 hedefinin altında kalacağını iddia etti.