Beraatini istedi: Atalay Filiz’in ‘akıl sağlığı yerinde’ymiş

Üç kişinin katil zanlısı Atalay Filiz’in ‘akıl sağlığı’nın yerinde olduğu raporlandı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde tarih öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürdükten sonra kaçan ve daha sonra yakalanıp tutuklanan Filiz’in yargılamasına devam edildi.

Hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istenen Filiz, Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı.

Akıl sağlığı yerinde

Mahkemede söz alan Filiz, “Ben daha önce sulh ceza hakimliğinde ve savcılıkta yaptığım savunmalarımı tekrar etmek istiyorum” dedi.

Filiz, mahkeme başkanı tarafından savcılık ifadesinin okumasının ve doğru olup olmadığı sormasının ardından şu aşamada eklemek istediği bir şey olmadığını söyledi.

Mahkeme başkanı, Filiz’in ‘resmi belgede sahtecilik’ten Anadolu 67’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor alındığını kaydetti.

Raporda, Filiz’in suç işlediği esnada ceza sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, işlediği öne sürülen suça yönelik cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi.

Mahkeme, dosyanın, genişletilme talepleri yoksa esas hakkındaki mütaalasının hazırlaması için cumhuriyet savcısına verilmesine hükmetti. Filiz’in tutukluluk halinin devamına da karar verilerek duruşma 8 Ağustos’a ertelendi.

Beraat istedi

Hürriyet’in haberine göre Filiz, duruşmanın sonunda şunları söyledi: “Öncelikle beraatımı talep ederim. Ancak mahkemenizce aksi ne karar verildiği takdirde hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini kabul ediyorum.”