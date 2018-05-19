Beraat yolu açıldı: Şortlu kadını tekmeleyen Çakıroğlu’na ‘bipolar bozukluk’ raporu

Şort giydiği gerekçesiyle İstanbul’da belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi’ye tekmeyle saldıran Abdullah Çakıoğlu’na, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi “Bipolar bozuklukluğu var” raporu verdi. Çakıroğlu’nun avukatına göre beraat yolu açıldı.

Mahkeme, geçen yılın eylül ayında görülen altıncı duruşmada Çakıroğlu’nu ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından üç yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti. İndirime gidilmedi, ceza ertelenmedi.

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Çakıroğlu’nun avukatı Şemsi Dak, karara itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Yargılama aşamasında müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, olaydan önce de psikolojik tedavi gördüğünü belirten Dak, vesayet altına alınması gerektiğini ifade ederek dava açtı.

Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre, İstanbul Anadolu 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen vesayet davasında mahkeme, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor istedi. Psikiyatrik muayenesi yapılarak üç uzman tarafından hazırlanan raporda, Çakıroğlu’nun ‘bipolar affektif bozuklukluğu’ hastalığı olduğu belirtildi. Çakıroğlu’nun hastalığının iyileşme döneminde bulunduğu, ayırt etme gücünü etkilemediği kaydedildi.

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Bipolar bozukluk teşhisi üzerine Çakıroğlu’nun avukatı, dosyanın inceleme aşamasında bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi’ne hastane raporuyla beraber bir dilekçe sundu. Dak, raporu dayanak göstererek dosyanın hükmü veren mahkemeye iade edilmesi ve beraat kararı verilmesini talep etti.

Çakıroğlu’nun ‘bipolar bozukluğu’ bulunduğuna dair raporu dava kapsamında değerlendiren avukat Dak, “Ceza davasında verilen adli tıp raporunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, bu yönüyle Çakıroğlu’na beraat yolu açılmıştır. Türkiye’de akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar kendilerini koruyan bir özel yasa bulunmadığı için mağdur durumuna düşmekte. Çakıroğlu’nu hedef gösterenler özür dilemeli” dedi.

Çakıroğlu’nun ‘yılan hikayesi’ne dönen yargılama süreci

Çakıroğlu, İstanbul’da hemşirelik yapan Terzi’ye evine gitmek için bindiği otobüste “Şort giyenler ölmeli” dediğini, sonra da tekmeyle saldırdığını anlatmış, olay kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki çekince, 35 yaşındaki özel güvenlikçi Çakıroğlu gözaltına alınmıştı.

Çakıroğlu, adliyeye sevk edilirken “Giydiği şort ortama uygun değildi. Bu nedenle sinirlenip hareketi yaptım” demesine karşın mahkemece serbest bırakılmıştı.

Daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alınan Çakıroğlu, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ancak Çakıroğlu dokuz yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın daha ilk duruşmasında tahliye edilmiş, başsavcılığın itirazının ardından da yeniden yakalanıp tutuklanmıştı.

Çakıroğlu’nun, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Ümraniye belediye başkanlığı için aday adayı da olan avukatı Şemsi Dak, Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçeyle müvekkilinin serbest bırakılmasını istemişti.

Çakıroğlu, tüm bu süreçlerin ardından bir kez daha tahliye edilmişti.