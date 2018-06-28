Beraat talebine ret: Deniz Yücel’in davası 20 Aralık’a ertelendi

Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in beraat talebini reddedilirken duruşma 20 Aralık’a ertelendi.

‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yücel, Almanya’da yaşadığı için duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Yücel’in ifadesinin yurt dışından istinabe yoluyla alınmasına karar verdi.

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Duruşmayı, Almanya başkonsolosluğundan temsilciler ve Alman medyasından gazeteciler de izledi.

Yücel’in avukatı Veysel Ok, iddianamenin kolluk tarafından hazırlanmış, hiçbir şekilde hukuki olmayan tutanak ve belgeler esas alınarak düzenlendiğini söyledi.

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Dosyada bulunan emniyet raporunun yasal olmadığı gerekçesiyle çıkarılmasını talep eden Ok, “Haklarında terör örgütü üyesi olduklarına dair hiçbir karar bulunmayan kişiler, terör örgütü üyesi gibi gösterilmiş ve müvekkilim de bunlarla görüşmüş diye suçlanmıştır. Bu davada Deniz’in dünyaya bakışı ve mesleği yargılanıyor. Haber yaptığı için yargılanıyor. Bir gazetecinin kimlerle görüşeceğini savcılık belirleyemez” diyerek müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme beraat talebini reddetti

Ok’un, savcılığın soruşturma sürecinde işlediği suçlara mahkemenin ortak olmaması gerektiğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı Ömer Günaydın, “Ne suç işlediğimizi açıklayın da biz de bilelim” diyerek tepki gösterdi.

Dosyadan belge çıkarılması talebini usul ve yasa hükmü olmadığı gerekçesiyle reddeden heyet, suçun niteliği ve yargılama yapılmasındaki zorunluluk gerekçesiyle derhal beraat talebini de reddetti.

Bunun üzerine Ok, müvekkilinin yurt dışında yaşadığını belirterek ifadesinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle teknik olarak mümkün değilse de istinabe yoluyla yurt dışından alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanık Yücel’in ifadesinin yurt dışı istinabe kuralları (sanığın bulunduğu yerde ifadesinin alınarak davaya bakana mahkemeye gönderilmesi) çerçevesinde alınmasına hükmetti.

Duruşma, 20 Aralık tarihine ertelendi.

‘Hukuksuz deliller…’

Ok, adliye önünde bekleyen çoğunluğu Alman basın mensuplarına açıklamasında şunları söyledi: “Biz öncelikle beraat talep ettik. Çünkü iddianame hukuksuz delilerden ibaret bir iddianame. 10 ayı tecritte geçen bir yıllık bir tutuklamadan sonra karşımıza üç sayfalık iddianame ve bir polis raporu çıktı. Polis raporunda Deniz Yücel’in görüştüğü milletvekilleri, gazeteciler ve avukatlar, ‘terörist’ olarak ifade edildi. Bunun hukuksuz olduğunu ve hukuksuz delillerin çıkarılmasını talep ettik.”

Ne olmuştu?

Bakan Berat Albayrak’ın hacklenen maillerinin haberleştirilmesiyle iligili olarak 14 Şubat 2017’de gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında, dört yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018’de Yücel’in tahliyesine karar vermişti.

İddianamede, Yücel’in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandasını yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyordu.