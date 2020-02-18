Beraat eden sanıklardan Yapıcı: Gezi onurdur, kirletilemez

16 sanıklı Gezi davasında beraat eden sanıklardan mimar Mücella Yapıcı “Gezi onurdur, Gezi kirletilemez” dedi.
Karar sonrası konuşan Yapıcı, “Demek ki neymiş, Gezi yargılanamazmış. Gezi yargılanmaz” diye konuştu.
Beraat eden bir diğer sanık Can Atalay da şöyle konuştu: “Ne diyeceğimizi bilmiyoruz, hiç beklemiyorduk. Memlekette bir şeyler hayırlı yönde değişir diye umuyoruz. Şaşkınız, herkese teşekkür ederiz.”
16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Gezi davasının bugün görülen altıncı duruşmasında sekiz sanık hakkında beraat kararı çıkmış, tek tutuklu sanık işadamı Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmişti. Firari sayılan yedi sanığın dosyası ise ayrıldı.