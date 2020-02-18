Beraat eden sanıklardan Yapıcı: Gezi onurdur, kirletilemez

16 sanıklı Gezi davasında beraat eden sanıklardan mimar Mücella Yapıcı “Gezi onurdur, Gezi kirletilemez” dedi.

Karar sonrası konuşan Yapıcı, “Demek ki neymiş, Gezi yargılanamazmış. Gezi yargılanmaz” diye konuştu.

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16 sanıklı Gezi Davası'nda hakkında beraat kararı verilen mimar Mücella Yapıcı karar sonrası açıklama yaptı. Yapıcı, "Demek ki neymiş, Gezi yargılanamazmış. Gezi yargılanmaz. Gezi onurdur, Gezi kirletilemez" dedi. pic.twitter.com/MHEcW1XFJq — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 18, 2020

Beraat eden bir diğer sanık Can Atalay da şöyle konuştu: “Ne diyeceğimizi bilmiyoruz, hiç beklemiyorduk. Memlekette bir şeyler hayırlı yönde değişir diye umuyoruz. Şaşkınız, herkese teşekkür ederiz.”

Gezi Davası sanıklarından olan ve hakkında beraat kararı veren avukat Can Atalay karara ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Atalay, "Ne diyeceğimizi bilmiyoruz, hiç beklemiyorduk. Memlekette bir şeyler hayırlı yönde değişir diye umuyoruz. Şaşkınız, herkese teşekkür ederiz" dedi. pic.twitter.com/qRRNUMIiPN Reklam February 18, 2020

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Gezi davasının bugün görülen altıncı duruşmasında sekiz sanık hakkında beraat kararı çıkmış, tek tutuklu sanık işadamı Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmişti. Firari sayılan yedi sanığın dosyası ise ayrıldı.