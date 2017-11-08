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Benzine iki haftada yüzde 7.5 zam: Litre fiyatı bu gece 13 kuruş artıyor

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Benzinin litresine 9 Kasım (yarın) itibariyle 13 kuruş zam yapıldı. Böylece benzin fiyatı, 26 Ekim’den bu yana yapılan üç zammın ardından ik haftada yüzde 7.5 artmış oldu.

Fotoğraf: Reuters

Petrol Üreticileri İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir” dendi.

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Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara’da ortalama 5,66 TL’ye, İstanbul’da 5.61 TL’ye, İzmir’de ise 5.63 TL’ye çıkacak. Zam oranı yüzde 2.3.

Benzine e 31 Ekim’de 12 kuruş (yüzde  2.2),  26 Ekim’de  9 kuruş (yüzde 1.7) zam yapılmıştı.

Motorine de cuma veya cumatesi günü 10-12 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzine yüzde 2.2, motorine yüzde 3.5 zam: Benzin 5.5 lirayı gördü

Benzine dokuz kuruş zam

 


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