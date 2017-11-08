Benzine iki haftada yüzde 7.5 zam: Litre fiyatı bu gece 13 kuruş artıyor

Benzinin litresine 9 Kasım (yarın) itibariyle 13 kuruş zam yapıldı. Böylece benzin fiyatı, 26 Ekim’den bu yana yapılan üç zammın ardından ik haftada yüzde 7.5 artmış oldu.

Petrol Üreticileri İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir” dendi.

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Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara’da ortalama 5,66 TL’ye, İstanbul’da 5.61 TL’ye, İzmir’de ise 5.63 TL’ye çıkacak. Zam oranı yüzde 2.3.

Benzine e 31 Ekim’de 12 kuruş (yüzde 2.2), 26 Ekim’de 9 kuruş (yüzde 1.7) zam yapılmıştı.

Motorine de cuma veya cumatesi günü 10-12 kuruş zam yapılması bekleniyor.