Benzine bir zam daha: 15 kuruş

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre geceyarısından itibaren geçerli olmak benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.

İHA’nın haberine göre, zamla birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,38 liradan 6,53 liraya, Ankara’da 6,50 liradan 6,65 liraya, İzmir’de ise 6,48 liradan 6,53 liraya yükselecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.