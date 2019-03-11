Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzine bir zam daha: 15 kuruş

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre geceyarısından itibaren geçerli olmak benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.

İHA’nın haberine göre, zamla birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,38 liradan 6,53 liraya, Ankara’da 6,50 liradan 6,65 liraya, İzmir’de ise 6,48 liradan 6,53 liraya yükselecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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Nedir bu toplumun ortak değerleri?

Dini değerler ortak değerler değildir. Bir mezhep, bir yaşam tarzı, bir kimlik esas alınarak oluşturulan hassasiyetler ortak değer ve ortak hassasiyetler değildir.

Veriler gelmeye başladı: İşsizlik oranı yüzde 13’e vardı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) araştırma kuruluşu Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SPM) çalışmasına göre işsizlik Aralık 2018 itibarıyla 0.7 puan daha artarak yüzde 12.3’den yüzde 13’e yükselirken istihdamda da daralma yaşandı.

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