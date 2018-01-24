Benzine bir haftada ikinci zam: Litre fiyatı 12 kuruş artacak

İstanbul’da 16 Ocak’ta 8 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 12 kuruş daha artması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “25 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 24-25 Ocak tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir” dendi.

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En son 16 Ocak’ta zam yapılan benzinin litre fiyatı 8 kuruş artışla 5,65 liraya yükselmişti. Bu gece yapılması beklenen zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5,77 lira olacak.