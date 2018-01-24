Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzine bir haftada ikinci zam: Litre fiyatı 12 kuruş artacak

Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

 

İstanbul’da 16 Ocak’ta 8 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 12 kuruş daha artması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “25 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 24-25 Ocak tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir” dendi.

Reklam

En son 16 Ocak’ta zam yapılan benzinin litre fiyatı 8 kuruş artışla 5,65 liraya yükselmişti. Bu gece yapılması beklenen zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5,77 lira olacak.


Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...