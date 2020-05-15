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Yaramazlara biraz batar!

Benzine 9, motorine 11 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 9, motorine 11 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) duyurusuna göre, fiyat artışlarının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5.63 liraya, Ankara’da 5.65 liraya, İzmir’de 5.67 liraya yükselecek.

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Motorinin litresi ise İstanbul’da ortalama 5.27 liraya, Ankara’da 5.36 liraya, İzmir’de 5.37 lira olacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzinde 19 kuruş indirim

Benzine 20, motorine 27 kuruş zam

Benzine 5 kuruş zam

Akaryakıtta çifte indirim

Benzine 5 kuruş indirim

Benzine 15, motorine 10 kuruş zam

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorine 7 kuruş indirim

Motorine 15 kuruş zam

Benzine 14 kuruş indirim

Benzine 8 kuruş zam

Benzine 13 kuruş zam

Benzine 7 kuruş zam

Benzine 22 kuruş indirim

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorinde bir indirim daha

Motorine 27 kuruş indirim

Benzine 25 kuruş indirim

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