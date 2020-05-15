Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 9, motorine 11 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) duyurusuna göre, fiyat artışlarının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5.63 liraya, Ankara’da 5.65 liraya, İzmir’de 5.67 liraya yükselecek.

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Motorinin litresi ise İstanbul’da ortalama 5.27 liraya, Ankara’da 5.36 liraya, İzmir’de 5.37 lira olacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.