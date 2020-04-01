Benzine 8 kuruş zam

Benzine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.
Zam, bu gece itibarıyla geçerli olacak.
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Benzinde dün 10 kuruş indirim yapılmış, iki gün önce ise 6 kuruş ve dört gün önce 13 kuruş zam yapılmıştı.
Yaramazlara biraz batar!
Benzine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.
Zam, bu gece itibarıyla geçerli olacak.
Benzinde dün 10 kuruş indirim yapılmış, iki gün önce ise 6 kuruş ve dört gün önce 13 kuruş zam yapılmıştı.
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve hastalananların sayısını açıkladı.
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