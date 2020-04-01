Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzine 8 kuruş zam

Benzine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.

Zam, bu gece itibarıyla geçerli olacak.

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Benzinde dün 10 kuruş indirim yapılmış, iki gün önce ise 6 kuruş ve dört gün önce 13 kuruş zam yapılmıştı.

Benzine 13 kuruş zam

Benzine 7 kuruş zam

Benzine 22 kuruş indirim

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorinde bir indirim daha

Motorine 27 kuruş indirim

Benzine 25 kuruş indirim

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