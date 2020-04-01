Benzine 8 kuruş zam

Benzine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.

Zam, bu gece itibarıyla geçerli olacak.

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Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere



Benzinde 8 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) April 1, 2020

Benzinde dün 10 kuruş indirim yapılmış, iki gün önce ise 6 kuruş ve dört gün önce 13 kuruş zam yapılmıştı.