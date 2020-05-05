Benzine 5 kuruş zam

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatına da yansıyacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dün de pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde otogazda 25 kuruş zam yapılmıştı.

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İki gün önce ise motorinin litre fiyatında ortalama 41 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 31 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.