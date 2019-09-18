Benzine 36, motorine 34 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 12 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 34 kuruş, benzinde 35 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 36 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında, 18 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere, “Benzinde 35, motorinde 12 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” dendi.

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EPGİS’den yapılan ikinci bir açıklamada ise “Motorinde 22, benzinde 1 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.

Böylece benzin ve motorinde belirli bir seviyenin ardından fiyat artışlarının bütçeden karşılandığı eşel mobil yeniden devreye girmiş oldu.

Eşel mobil sistemi, ÖTV’nin azaltılması yoluyla yapıldığından bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler de enflasyonu doğrudan etkiliyor.

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Geçen yıl sistemin başladığı mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

İlgili tutar bu yıl mayıs sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar lira oldu.