Benzine 27 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu geceyarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)





Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın bildirdiğine göre Ankara’da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak.

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Benzinin litresi İstanbul’da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir’de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Benzinin litre fiyatına en son 8 Şubat’ta 18 kuruş zam yapılmıştı.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.



