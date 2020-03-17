Benzine 25 kuruş indirim

Benzinin pompa fiyatında gece yarısından itibaren geçerli litre başına 25 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “18 Mart tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 25 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.”
Benzin fiyatlarında geçen hafta litre başına 60 kuruş indirim, bu hafta başında ise 7 kuruş zam yapılmıştı.
İndirimler Brent tipi ham petrolün varil fiyatının yılbaşındaki 72 dolardan 30 doların altına inmesiyle geldi.