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Yaramazlara biraz batar!

Benzine 25 kuruş indirim

Benzinin pompa fiyatında gece yarısından itibaren geçerli litre başına 25 kuruş indirim yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “18 Mart tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 25 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.”

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Benzin fiyatlarında geçen hafta litre başına 60 kuruş indirim, bu hafta başında ise 7 kuruş zam yapılmıştı.

İndirimler Brent tipi ham petrolün varil fiyatının yılbaşındaki 72 dolardan 30 doların altına inmesiyle geldi.

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