Benzine 24, motorine 23 kuruş zam

Geceyarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 24, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapılacak.
AA’nın Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, yeni tarifeyle Ankara’da ortalama 6.21 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.45 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul’da 6.15 liradan 6.39 liraya, İzmir’de 6.21 liradan 6.45 liraya yükselecek.
Öte yandan Ankara’da ortalama 5.71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5.66 liradan 5.89 liraya, İzmir’de 5.74 liradan 5.97 liraya yükselecek.