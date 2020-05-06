Benzine 20, motorine 27 kuruş zam

Benzin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litrede 20, motorine ise 27 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geleceğini açıkladı.

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Bu zamlarla birlike benzin fiyatlarına bir haftada toplam 48 kuruş zam yapılmış olacak.

Son zamla birlikte bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da 5.56 TL, Ankara’da 5.66 TL ve İzmir’de 5.68 TL’ye yükselecek.

Motorin ise İstanbul’da 5.30, Ankara’da 5.35, İzmir’de ise 5.38 TL’den satılacak.