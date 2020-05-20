Benzine 20, motorine 12 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 20, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş zam geliyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre, zamlarla birlikte benzinin litresi İstanbul’da 5.63 liradan 5.83 liraya çıkacak.
Ankara’da ise ortalama 5.79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.99, İzmir’de 5.81 liradan 6.01 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.35 liradan 5.47’ye, Ankara’da 5.45 liradan 5.57’ye, İzmir’de ise 5.46 liradan 5.58 liraya çıkacak.