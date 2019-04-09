Benzine 20 kuruş zam: Litre fiyatı 7 lirayı geçti!

Benzinin litresinde 10 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam yapıldı. Motorine de 12 kuruş zam geldi.

Fotoğraf: DHA

AA’da yer alan habere göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), benzine ve motorine zam geldiği bilgisini verdi.

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Yeni zamla birlikte benzinin pompa fiyatı 13 kuruş artacak. Geri kalan 7 kuruş ise ÖTV’den düşürüleceği için fiyata yansımayacak.

Benzer durum motorin için de geçerli. ÖTV’den 6 kuruş karşılanacak olması nedeniyle motorinin litresi 6 kuruş artacak.

Yeni zamla birlikte, benzinin litresi İstanbul’da 6 lira 90 kuruştan 7 lira 3 kuruşa yükselecek.