Benzine 16, motorine 6 kuruş zam

Motorinde dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 28 kuruş, benzinde tamamı pompa fiyatına yansıyacak 16 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) dünkü açıklamasında “24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16, motorinde 6 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” dendi.

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İkinci açıklamada ise “24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 22 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” dendi.

Eşel mobil sistemi, ÖTV’nin azaltılması yoluyla uygulandığından bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.

Devletin feragat ettiği ÖTV tutarı bu yıl başından mayıs sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar lira oldu. Eşel mobil mayıstan sonra da kullanıldı.