Benzine 16 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS’in resmi Twitter hesabındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 25/02/ 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”
Böylelikle Ankara’da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir’de 6,83 liradan 6,99 liraya yükseldi.