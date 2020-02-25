Benzine 16 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

EPGİS’in resmi Twitter hesabındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 25/02/ 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”

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Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



25/02/ 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere



Benzinde 16 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 24, 2020

Böylelikle Ankara’da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir’de 6,83 liradan 6,99 liraya yükseldi.