Benzine 15, motorine 10 kuruş zam

23 Nisan 1564’te doğmuş, tiyatronun aşılmaz yazarı William Shakespeare… Ve yine bir 23 Nisan’da, 1616’da ölmüş.Hayatına ilişkin bilgi, belge çok az… Hal böyle olunca da gerçekten çok söylenti, hatta ucu bucağı olmayan spekülasyonlar çoğaldıkça çoğalıyor.