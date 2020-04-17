Benzine 15, motorine 10 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına ise 10 kuruş zam yapıldı.
Geceyarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak zamlarla birlikte benzinin litresi İstanbul’da 5.10 liradan 5.25 liraya, motorinin litresi ise 5.08 liradan 5.18 liraya yükselecek.
Ankara’da ortalama 5.24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.39 liraya, motorinin fiyatı ise 5.16 liradan 5.26 liraya çıkacak.
İzmir’de benzinin litre fiyatı 5.27 liradan 5.42 liraya, motorin fiyatları ise 5.19 liradan 5.29 liraya yükselecek.