Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzine 15, motorine 10 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına ise 10 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Geceyarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak zamlarla birlikte benzinin litresi İstanbul’da 5.10 liradan 5.25 liraya, motorinin litresi ise 5.08 liradan 5.18 liraya yükselecek.

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Ankara’da ortalama 5.24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.39 liraya, motorinin fiyatı ise 5.16 liradan 5.26 liraya çıkacak.

İzmir’de benzinin litre fiyatı 5.27 liradan 5.42 liraya, motorin fiyatları ise 5.19 liradan 5.29 liraya yükselecek.

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorine 7 kuruş indirim

Motorine 15 kuruş zam

Benzine 14 kuruş indirim

Benzine 8 kuruş zam

Benzine 13 kuruş zam

Benzine 7 kuruş zam

Benzine 22 kuruş indirim

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorinde bir indirim daha

Motorine 27 kuruş indirim

Benzine 25 kuruş indirim

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