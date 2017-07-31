Benzine 11 kuruş zam geliyor

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam yapılmasının beklendiğini açıkladı.

İHA’nın haberine göre olası zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 5,08 liradan 5,19 liraya, Ankara’da 5,12 liradan 5, 23 liraya, İzmir’de 5,10 liradan 5,21 liraya yükselecek.

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Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da ortalama 4,43 liradan 4,54 liraya, Ankara ve İzmir’de 4,48 liradan, 4,59 liraya yükselecek.

Benzine son olarak 5 Temmuz’da 13 kuruş zam gelmişti.