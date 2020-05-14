Benzinde 7 kuruş, motorinde 12 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş, motorinde ise 12 kuruş indirime gidilecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yapılan indirimler pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

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Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları gerilerken, benzinin tonu son 24 saatte 242 dolardan 232 dolara geriledi. Motorinin tonu da 242 dolara kadar indi.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.