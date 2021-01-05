Benzinde yedi kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek. İndirim pompaya yedi kuruş olarak yansıyacak.

Fotoğraf: Pixabay

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama yedi kuruş olarak yansıyacak, kalan dört kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

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Buna göre, Ankara’da ortalama 7,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7,24 liradan 7,17 liraya, İzmir’de 7,30 liradan 7,23 liraya inecek.